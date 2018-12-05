В Новой Зеландии не сразу узнали вяленого ската

В Новой Зеландии нашли останки загадочного существа, которое обнаружили на берегу океана, рассказывает "Поплавок".
Правда, находка вызвала недоумение только у двух женщин, которые нашли существо, собирая мусор на пляже Крайстчерча после сильного шторма.
Они опубликовали фотографию своей находки в соцсетях, возможно, рассчитывая попасть в анналы зоологии. Но ихтиолог Малколм Фрэнсис из местного НИИИ воды и атмосферы объяснил, что останки, найденные пляжными дворниками, были когда-то скатом Dipturus nasutus.
Некоторое время назад эти же скаты озадачили жителей штата Северная Каролина. Там отдыхающим стали попадаться странные сумки, которые валялись вдоль линии прибоя. Оказалось, что это пустые яйцевые капсулы скатов.
Фото: medialeaks.ru
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