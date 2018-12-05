Столичным властям невыгодно строить высотные дома по реновации

Программа реновации в столице идет полным ходом. По словам заммэра столицы Марата Хуснуллина, около 5000 человек сегодня уже переселяются. Людям не приходится ждать, когда построят стартовые дома, - жилищные условия они смогут улучшить уже сейчас.

Как сообщает портал правительства города, задача - до конца года передать документы на новые квартиры еще 5000 человек. «С уверенностью можно сказать, что, несмотря на все наши опасения, программа реновации пошла. Мы сконцентрировали все силы на поиске стартовых площадок, потому что чем больше мы их найдем в районе проживания, тем больше людей переедет. У нас сейчас 295 стартовых площадок на 4,8 млн кв. м.», - подчеркнул Марат Хуснуллин.

По мнению заммэра, у города есть одна проблема. Построить высотный дом и переселить туда весь квартал возможно, но для города это экономически невыгодно.

По словам М. Хуснуллина, экономика ухудшается. Себестоимость такого дома выше, во-вторых, он строится дольше. Поэтому мы каждое решение о строительстве высотного дома принимаем скрепя сердце. И жители не всегда к этому относятся с пониманием.

«Там, где мы можем не уплотняться и не ставить высотки, мы стараемся этого не делать. Тридцатиэтажные дома, надеюсь, будут редкостью», - отметил чиновник.

Фото:BN.ru

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