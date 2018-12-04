Каролин де Менгре в очередной раз продемонстрировала французский шик

Модель и общественный деятель Каролин Де Мегрэ была в Нью-Йорке и показала своим подписчикам показала стильный образ своим инстаграм подписчикам. Модель знаменита тем, что даже самые ее смелые образы все равно созданы под влиянием так называемого "французского шика».



Как сообщает GreatLove, девушка выглядит в рамках своего любимого стиля. На ногах Каролин обувь на плоской подошве. Девушка надела прямые джинсы, а также блузку. Изюминкой образа стал укороченый полушубок.



Именно полушубок помог правильно обыграть визуально мужской образ Каролин. Благодаря умению грамотно сочетать вещи девушка является любимой моделью многих street фотографов, а также моделью дома Chanel.

Фото: Harper's Bazaar



Читайте также:

У женской сексуальности французский паспорт

Трудности перевода для русских француженок

Десять заповедей французских жен

Тонкости любви по-французски

