В Нью-Йорке открылась первая школа WeGrow

В Нью-Йорке открылась первая школа под брендом международной коворкинговой сети WeWork - WeGrow. Здесь будут учиться дети сотрудников компании и местных жителей.

В школе предусмотрено несколько программ обучения. Пока программы обучения реализуются только для детей от 3 до 9 лет. В ближайшем будущем будут создана программа и для детей более старшего возраста.

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки", дизайн проекта разработала архитектурная компания BIG. Как сообщили архитекторы, они ставили перед собой задачу создать образовательное пространство, отличное от пространств традиционной школы. Кроме того, в пространстве новой школы созданы все условия для реализации интерактивного процесса обучения.

Фото: art-and-houses.ru

Учебные зоны обустроены так, что дети могут свободно перемещаться в здании весь день, общаться с учителями и друг с другом.

Площадь школы 930 кв. м. Благодаря уникальной организации пространства, у детей есть возможность свободно передвигаться по школе в течение всего дня, общаясь с учителями и друг с другом. Здесь расположены учебные классы, мастерские, музыкальная и художественная студия, а также гибкое общее пространство.

Интерьер школы состоит из нескольких объектов в форме суперэллипсоидов.

За счет этого образуется эффект перетекания одного пространства в другое.

Фото: art-and-houses.ru

Каждая зона имеет полки, сделанные из дерева. Их установили так, чтобы до них мог дотянуться ребенок любого возраста. Здесь дети могут отдыхать и деть уроки. Под потолком архитектуры размещены декоративные светильники. Особенность их в том, что они могут цвет освещения. Выбор цвет определяется временем суток.

Зоны отдыха располагаются в углублении стен, что создает эффект закрытого пространства. Тут родители ждут детей после занятий, также здесь они могут пообщаться с педагогами.

В школе естественное освещение, использованы только натуральные материалы и нейтральные цвета, что создает приятную дружественную атмосферу, в которой и детям, и родителям удобно и безопасно.

Фото: art-and-houses.ru

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