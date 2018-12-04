Рак получилось убить за секунды

Новый проект использования лучевой терапии под названием Phaser разработали и применили на практике ученые из Стэнфордского университета. За счет короткой вспышки, точно направленной на злокачественную опухоль, раковые клетки погибают в считанные секунды, сообщает pora.ru.

Технология «Файзера», в основе которой лежит физика высоких энергий, позволяет значительно сократить существующее ныне количество сеансов лучевой терапии. Пациентам достаточно 2-3 раза получить облучение, длящееся несколько секунд. В настоящее время на каждую процедуру требуется несколько минут.

Преимущества нового метода - это не только сокращение общего и процедурного времени лучевой терапии. Главное, при облучении нивелируются побочные эффекты (повреждение здоровых тканей), чего нельзя было избежать при старой методике.

Придется, правда, подождать от трех до пяти лет, говорят ученые, пока появится действующая система, готовая к клиническим испытаниям.

Фото: МедикФорум

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