Доходность квартир в Балашихе оказалась лучшей во всем ближнем Подмосковье

Выгоднее всего для целей сдачи в аренду приобретать жилье в Балашихе, сообщает «МИР КВАРТИР». Невысокая стоимость квартир объясняется высокой конкуренцией среди новостроек. За счет этого их доходность оказалась лучшей во всем ближнем Подмосковье - 6% годовых.

В этом отношении довольно успешны также Лобня (6% доходности и 17 лет окупаемости) и Подольск (5,9% и 17 лет). Они немного отдалены от Москвы и потому недвижимость там ценится меньше, чем в прилегающих к МКАД городах.

По этой же причине высокая доходность и относительно быстрая окупаемость арендного жилья зафиксирована в Домодедово (5,6% и 18 лет), Видном (5,4% и 18 лет) и Лыткарино (5,1% и 19 лет).

Мытищи получили 5,3% доходности из-за достаточно дорогой аренды. Здесь хорошее сообщение с Москвой за счет ж/д ветки, развитая инфраструктура, вполне приличное благоустройство и много рабочих мест. Средняя квартира сдается тут за 24 749 рублей в месяц. Окупится такая квартира за 19 лет.

Котельники и Люберцы, получив новую станцию метро, одну на двоих, немедленно подняли ценники на квадратные метры. А вот арендаторы пока не оценили этого преимущества в той же степени, что покупатели квартир, или просто консервативные арендодатели остались верны прежним ставкам, но оба города «зависли» в середине рейтинга. Благодаря этому соотношение получилось не в пользу собственников жилья. Доходность в Котельниках составляет всего 4,5%, окупаемость 22 года, в Люберцах - 4,6% и 22 года. Примерно такие же показатели и в Долгопрудном.

Фото: LiveJournal

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