Катар выходит из ОПЕК со следующего года

Власти Катара сообщили, что страна намерена выйти из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года. Соответствующее заявление сделал глава министерства энергетики государства Саад Шерид аль-Кааби на прошедшей в Дохе пресс-конференции.
Как пишет Moneytimes.ru, чиновник отметил, что страна планирует сосредоточиться на добыче газа. Это решение было принято после пересмотра подходов к укреплению своих позиций на мировой арене.
Напомним, Катар присоединился к ОПЕК в 1961 году. Без страны в картеле останется 14 стран. Катар является крупнейшим мировым экспортером сжиженного природного газа. Но объемы добычи у него одни из самых небольших среди членов ОПЕК. Как гласят данные за октябрь текущего года, страна добывает 609 тысяч баррелей в сутки.
С прошлого года Египет, Бахрейн и входящие в ОПЕК ОАЭ и Саудовская Аравия прекратили дипломатические отношения с Катаром. Кроме этого, они соблюдают в отношении страны продуктовое эмбарго. Отношения были разорваны из-за подозрений в отношении Катара со стороны соседних государств в содействии терроризму.
Фото: LB.ua
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