В Париже сотрудники скорой помощи присоединились к акции протеста. Машины скорой помощи заблокировали мост, который ведет к зданию парламента Франции.
Акция протеста вызвана изменений условий труда, с которыми медики не согласны.
Врачи требуют отставки главы государства Эммануэля Макрона.
Акции протеста начались во Франции в середине сентября. Начало выступлениям положили "желтые жилеты" - движения, которое выступало против повышения цен на топливо.
В субботу, 1 декабря протесты перешли в общественные беспорядки.
Как сообщает сайт medpulse.ru, в столице Франции в результате стычек с полицией пострадали 110 человек, более 400 участников задержаны. В борьбе с массовыми протестами полиция применяет слезоточивый газ и водометы.
Ранее сообщалось, что после прошедших выступлений, правительство республики предложило провести дебаты в обеих палатах парламента.
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