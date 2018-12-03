В Париже сотрудники скорой помощи присоединились к акции протеста. Машины скорой помощи заблокировали мост, который ведет к зданию парламента Франции.

Акция протеста вызвана изменений условий труда, с которыми медики не согласны.

Врачи требуют отставки главы государства Эммануэля Макрона.

Акции протеста начались во Франции в середине сентября. Начало выступлениям положили "желтые жилеты" - движения, которое выступало против повышения цен на топливо.

В субботу, 1 декабря протесты перешли в общественные беспорядки.

Как сообщает сайт medpulse.ru, в столице Франции в результате стычек с полицией пострадали 110 человек, более 400 участников задержаны. В борьбе с массовыми протестами полиция применяет слезоточивый газ и водометы.

Ранее сообщалось, что после прошедших выступлений, правительство республики предложило провести дебаты в обеих палатах парламента.

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