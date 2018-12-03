Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.12.2018 : 66,5335
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.12.2018 : 75,7484

Мир

  1. Главная
  2. Мир
http://img.newsinfo.ru/article/2/6/3/8263.jpeg
    • Опубликована
    • вчера в 23:05

Франция: врачи скорой помощи выступили против правительства

В Париже сотрудники скорой помощи присоединились к акции протеста. Машины скорой помощи заблокировали мост, который ведет к зданию парламента Франции.

Акция протеста вызвана изменений условий труда, с которыми медики не согласны.
Врачи требуют отставки главы государства Эммануэля Макрона.

Акции протеста начались во Франции в середине сентября. Начало выступлениям положили "желтые жилеты" - движения, которое выступало против повышения цен на топливо.

В субботу, 1 декабря протесты перешли в общественные беспорядки.

Как сообщает сайт medpulse.ru, в столице Франции в результате стычек с полицией пострадали 110 человек, более 400 участников задержаны. В борьбе с массовыми протестами полиция применяет слезоточивый газ и водометы.

Ранее сообщалось, что после прошедших выступлений, правительство республики предложило провести дебаты в обеих палатах парламента.

Читайте также:

В Израиле арестовали 40 врачей с фальшивыми дипломами

Мир

Image

В Индонезии подросток сбросил 100 килограмм

Михир Джаин - четырнадцатилетний подросток из Индонезии, вес которого составлял 237 килограмм.

Читать полностью
Image

В Индии вспыхнула эпидемия лихорадки Зика

Роспотребнадзор сообщает о вспышке лихорадки Зика в Индии и просит учитывать это россиян, собирающихся посетить эту страну.

Читать полностью

Общество

Image

В Китае доказали пользу зеленого чая для костей

Привычка пить ежедневно зеленый чай связана с повышенной плотностью костей и сниженным риском переломов.

Читать полностью
Image

Врачи восстановили челюсть пациента с помощью 3D технологии

В Краснодаре врачи, используя 3D-технологию воссоздали челюсть.

Читать полностью

Новости