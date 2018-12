В городах России открыли 30 новых гостиниц в 2018 году

В городах России только за один 2018 год появилось более 30 гостиниц. Гостиничный фонд пополнился более чем 5 тыс. номерами, сообщает CBRE. Новые гостиничные комплексы открывались в городах ЧМ-2018 - Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ростов-на-Дону, Саранск, Нижний Новгород, Самара. А также в других городах, в том числе, в Архангельске, Новороссийске, Елабуге, Ульяновске.

Гостиничный рынок Москвы получил больше, чем любой другой город от чемпионата мира 2018. Москва была хабом, куда приезжали, прилетали, прибывали все болельщики, Москва приняла больше всего матчей (12), в Москве были задействованы два стадиона.

Как отмечает сайт «Недвижимость», на 2019 год в Москве и регионах анонсировано 14 гостиниц современного стандарта с общим номерным фондом около 3 000 номеров. В столичном мегаполисе к открытию планируются 5 гостиниц, среди них Crowne Plaza Park Huaming (340 номеров), Four Points by Sheraton Moscow Vnukovo (250 номеров), AC Hotels Marriott Moscow (240 номеров), Hampton by Hilton Rogozhsky Val (147 номеров), Holiday Inn Express Бауманская (128 номеров).

Что касается регионов, то новые открытия планируются в Благовещенске (Mercure), Краснодаре (Marriott, Four Points by Sheraton), Сочи (2 отеля Courtyard by Marriott), Ростове-на-Дону (Courtyard by Marriott). А также в Перми (Holiday Inn) и Екатеринбурге (Hyatt Place).

