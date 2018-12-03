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    • Опубликована
    • сегодня в 16:46

ОПГ незаконно ловила лососей

На Камчатке передали в суд дело организованной преступной группы, которая незаконно добывала лососей. Браконьеров обвиняют по части 3 статьи 256 УК РФ.

Как рассказывает Поплавок, за полгода ОПГ, используя лодки и 28 сетей, добыла 600 лососей. Ловили лосося на его миграционных путях к местам нереста в бухте Турпанка. Следствие считает, что ущерб, нанесенный ОПГ водным биоресурсам, оценивается в 419 тысяч рублей.

Заняться незаконным промыслом лосося в Авачинской губе предложил подсудимым некий житель Вилючинска, он же лидер ОПГ. Он обеспечивал браконьеров лодками и сетями, спецодеждой, продуктами и средствами связи. Он так же отвечал за конспиративную работу.

Членам лососевой ОПГ, как ее уже окрестили в СМИ, грозит или штраф до 1 миллиона рублей, или лишение свободы на срок до 5 лет.

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