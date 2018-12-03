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    • Опубликована
    • сегодня в 14:52

Калужская область: вопрос с очередями в детские сады решат к 2021 году

Для того, чтобы решить вопрос с дефицитом мест в детских садах Анатолий Артамонов предложил использовать административные здания калужских предприятий.

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки ", на заседании Калужской области он заявил, что административные корпуса некоторых оборонно-промышленных предприятий не используются.

Министр образования и науки Александр Аникеев заявил, что промзоне размещение детских дошкольных учреждений невозможно.

Но А.Аникеев ответил, что административно-бытовые корпуса некоторых предприятий не находятся в промышленной зоне. Например, корпус КЭМЗ выходит на улицу, тут есть возможность сделать площадку для прогулок.

Данный вопрос еще будет изучаться. На сегодня момент в Калужской области 1,3 тыс. детей в возрасте до трех лет стоят на очереди в детский сад. Решить вопрос с очередями в детские сады планируется к 2021 году.

Фото: newsnn.ru

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