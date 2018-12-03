В "черную пятницу" посещаемость ТЦ Москвы почти не выросла

Как отмечают эксперты, в период "черной пятницы" показатель посещаемости торговых центров Москвы вырос незначительно. Shopping Index ритейлеров за недельный срок увеличился менее чем на 7%, сообщает Moneytimes.ru.
Если сравнивать значение индекса с аналогичным показателем 2017 года, падение будет еще более существенным. Гораздо большую активность проявили жители регионов страны, которые обычно демонстрируют высокую восприимчивость к акциям и скидкам.
За неделю "черной пятницы — с 19 по 25 ноября — значение Shopping Index, отражающее динамику посещаемости торговых точек в Москве, вырос почти на 7% в сравнении с предыдущей неделей. В прошлом году показатель увеличился чуть более чем на 4%.
По словам эксперта Романа Скороходова (главы Watcom), сегодня цены для покупателей — больной вопрос, вот почему скидки так привлекают их внимание. Другой важный фактор — агрессивные рекламные кампании магазинов. Но в сравнении с аналогичным периодом 2017 года Shopping Index уменьшился на 5,6%, что соответствует спаду посещаемости ТЦ по средним данным за год.
Фото: mag.relax.by
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