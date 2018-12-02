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    • Опубликована
    • сегодня в 12:11

В Китае доказали пользу зеленого чая для костей

Ежедневная привычка пить чай связана с повышенной плотностью костей и сниженным риском переломов. В больше степени это относится к женщинам.

Таковы результаты исследования университета в Пекине, в котором принимали участие более 450 тыс. человек.

Как сообщает сайт medpulse.ru, выяснилось, что если человек пил чай более 30 лет, то его костная ткань была более плотной, чем у людей, которые не употребляли чай вообще. Также риск переломов у людей, пьющих чай, ниже на 12%.

Участники исследования, которые пили чай или употреблявшие его более 30 лет, на 20% и 30% меньше сталкивались с переломами бедренной кости.

За счет чего чай способен укреплять кости ученые пока не знают. Но достоверно то, что зеленый чай является самым полезным напитком.

Фото: WomanAdvice.ru

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