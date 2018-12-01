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    • Опубликована
    • сегодня в 10:11

Врачи восстановили челюсть пациента с помощью 3D технологии

Врачам из Краснодара удалось, применив новейшую 3D-технологию, воссоздали челюсть.

Как сообщает сайт medpulse.ru, в НИИ Краснодарской краевой больницы № 1 обратился 28-летний молодой человек. Его беспокоили боли в нижней челюсти.

Несколько лет назад, молодой человек перенес операцию, так как у него была обнаружена доброкачественная опухоль. Медики определили, что в месте костно-пластического материала началось воспаление, что могло привести к патологическому перелому. Для реконструкции врачи взяли материал малоберцовой кости молодого человека.

Применив технологию 3D-моделирования, они сложили фрагменты в нужном месте и под нужным углом. В итоге нижнюю челюсть удалось восстановить.

3D-технология используется в Краснодаре впервые: местные врачи проходили обучение этой технологии в Москве и на Тайване.

Операция длилась 10 часов. Пациент уже через неделю после операции мог разговаривать, принимать пищу и передвигаться без палочки.

Фото: Живая Кубань

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