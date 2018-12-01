Врачи восстановили челюсть пациента с помощью 3D технологии

Врачам из Краснодара удалось, применив новейшую 3D-технологию, воссоздали челюсть.
Как сообщает сайт medpulse.ru, в НИИ Краснодарской краевой больницы № 1 обратился 28-летний молодой человек. Его беспокоили боли в нижней челюсти.
Несколько лет назад, молодой человек перенес операцию, так как у него была обнаружена доброкачественная опухоль. Медики определили, что в месте костно-пластического материала началось воспаление, что могло привести к патологическому перелому. Для реконструкции врачи взяли материал малоберцовой кости молодого человека.
Применив технологию 3D-моделирования, они сложили фрагменты в нужном месте и под нужным углом. В итоге нижнюю челюсть удалось восстановить.
3D-технология используется в Краснодаре впервые: местные врачи проходили обучение этой технологии в Москве и на Тайване.
Операция длилась 10 часов. Пациент уже через неделю после операции мог разговаривать, принимать пищу и передвигаться без палочки.
Фото: Живая Кубань
Читайте также:
Исследователи разработали специальный клей, который...
Веб-камеру научили измерять пульс и частоту дыхания
Японские специалисты разработали уникальный...
В Индонезии подросток сбросил 100 килограмм
Михир Джаин - четырнадцатилетний подросток из Индонезии, вес которого составлял 237 килограмм.
В Индии вспыхнула эпидемия лихорадки Зика
Роспотребнадзор сообщает о вспышке лихорадки Зика в Индии и просит учитывать это россиян, собирающихся посетить эту страну.
Отнюдь не «карманная оппозиция»: «Эхо Москвы» отмывает деньги русофобов
Словосочетание «карманная оппозиция» стало привычным в отношении радиостанции «Эхо Москвы» и одноименного сайта. Дело в том, что на фоне других оппозиционных изданий ресурс выглядит якобы безобидным.
Исследователи: в Древнем мире рака не было
Исследователи выяснили, что рак является болезнью современного мира.