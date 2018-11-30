Отнюдь не «карманная оппозиция»: «Эхо Москвы» отмывает деньги русофобов

Словосочетание «карманная оппозиция» стало привычным в отношении радиостанции «Эхо Москвы» и одноименного сайта. Дело в том, что на фоне других оппозиционных изданий ресурс выглядит якобы безобидным.

Однако это поверхностный взгляд. Анализ материалов показал, что это издание по части русофобии может дать фору всей оппозиции. Причем многие из публикаций «Эха» находятся в прямом противоречии с российским законодательством, указывает в своей публикации Politonline.Ru.

Например, статья Владимира Пастухова «Когда Украина восстановит статус ядерной державы?» - это перепечатка с сайта mbk.news. Портал, как известно, принадлежит Михаилу Ходорковскому. Напомним, что в связи с масштабной подрывной работой против нашей страны, деятельность его СМИ запрещена по решению РКН.

Комментарии статье под стать. Они буквально напичканы «перлами» из лексикона украинских нацистов: «москали», «кацапы», «ватники» и др. Не нужно быть специалистом по уголовному праву, чтобы понять элементарную вещь. Как статья, так и комментарии к ней попадают под действие статьи УК о разжигании межнациональной розни и унижении чести и достоинства граждан. Но для «Эха» закон не писан.

Уверовав в свою безнаказанность и неприкасаемость, издание достигло верха цинизма. Например, в качестве эксперта по «керченскому кризису» пригласило Владимира Омеляна, министра инфраструктуры Украины и, по совместительству, феерического русофоба. Причем его точка зрения никак не комментируется редакцией, а значит, подается как единственно верная.

Обычным явлением стало для «Эха» охаивание и оскорбление президента России. Причем кампания по дискредитации российского лидера носит совершенно огульный характер. Ложь, клевета и инсинуации подаются безо всяких доказательств.

Желанный гость на «Эхе» - Алексей Навальный. Любой его конспирологический бред сразу же выдается в эфир. Блогер за свою бредятину получает солидные гонорары. Также на радиостанции «подкармливаются» всякие гудковы, быковы, макаревичи, ройзманы и другие оппозиционеры. Такое впечатление, будто ресурс служит «прачечной» для «нужных людей». Ведь оппозиции тоже надо кК-то получать деньги из «чистого источника».

Известно, что лицензию ресурса оплачивает «Газпроммедиа». Но есть подозрения, что финансы на счета издания поступают из американского Совета по вопросам вещания. Также он известен как спонсор «Радио Свободы» и «Голоса Америки». То есть, содержание материалов контролируют западные кураторы.

Очевидно, что с такими парадоксами пора завязывать. На деятельность «Эха» должны обратить внимание соответствующие органы.