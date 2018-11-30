В Индонезии подросток сбросил 100 килограмм

В Индонезии подросток Михир Джаин страдает ожирением: в прошлом году он весил 237 килограмм. В этом году ему удалось сбросить почти 100 килограмм лишнего веса. Помимо хирургического вмешательства положительное влияние оказала диета. Из-за лишних килограммов Джаин не мог передвигаться.
Как сообщает сайт medpulse.ru, ожирение вызвало у подростка ряд других проблем: диабет, повышенное давление, проблемы с дыханием. Летом этого года Джаин смог сам пройти по улице, а недавно он сходил в кинотеатр.
В апреле Джаину была сделана операция по шунтированию желудка, после которой он начал соблюдать строгую диету.
Михир Джаин и дальше будет худеть, что иметь нормальный вес и "делать больше нормальных вещей".
Фото: bestlj.ru
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