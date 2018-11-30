В ресторане Лондона прошла выставка предметов русского быта

В лондонском ресторане русской кухни ZIMA прошла оригинальная выставка, объединившая в одном пространстве коллекцию традиционных предметов русского быта, картины художников-авангардистов, а также работы художников нашего времени.
По словам президента фонда "Открытая коллекция", экспонаты выставки не случайно: авангард напрямую связан с крестьянской живописью, так как для русских мастеров источником вдохновения были предметы крестьянского быта: прялки, сундуки и т.д.
Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки ", на выставке представлены картины Казимира Малевича, Эрика Булатова, Александра Родченко, Любови Поповой, также Юрия Аввакумова, Олега Кудряшова, Александра Старилова, Кати Стильверс и других.
На втором и третьем этаже ресторана разместили санки, прялки, расписные и праздничные конские дуги.
Фото: Una Cultura
Читайте также:
В Китае начали строительство детского сада, который...
Китайские архитекторы разработали проект "небескреба..."
В Индии вспыхнула эпидемия лихорадки Зика
Роспотребнадзор сообщает о вспышке лихорадки Зика в Индии и просит учитывать это россиян, собирающихся посетить эту страну.
Кот-рыбак насмешил интернет-пользователей
В интернете появился ролик китайского рыбака, который снял охоту рыжего кота на рыбу, вмерзшую в лед, пишет «Poplawok».
Исследователи: в Древнем мире рака не было
Исследователи выяснили, что рак является болезнью современного мира.
Крыса может диагностировать у человека рак легких, нюхая воздух
Диагностика рака легких стала быстрой и легкой благодаря оригинальной разработке ростовских ученых. По выдыхаемому человеком воздуху лабораторная крыса выявляет заболевание даже на ранних стадиях.