В ресторане Лондона прошла выставка предметов русского быта

В лондонском ресторане русской кухни ZIMA прошла оригинальная выставка, объединившая в одном пространстве коллекцию традиционных предметов русского быта, картины художников-авангардистов, а также работы художников нашего времени.

По словам президента фонда "Открытая коллекция", экспонаты выставки не случайно: авангард напрямую связан с крестьянской живописью, так как для русских мастеров источником вдохновения были предметы крестьянского быта: прялки, сундуки и т.д.

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки ", на выставке представлены картины Казимира Малевича, Эрика Булатова, Александра Родченко, Любови Поповой, также Юрия Аввакумова, Олега Кудряшова, Александра Старилова, Кати Стильверс и других.

На втором и третьем этаже ресторана разместили санки, прялки, расписные и праздничные конские дуги.

Фото: Una Cultura

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