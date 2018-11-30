Исследователи: в Древнем мире рака не было

Ученые утверждают, что рак - болезнь исключительного современного мира.

Такой вывод был сделан на основании изучения около тысячи мумий Древнего Египта: только в нескольких из них был обнаружен рак. В современном же мире рак уносит жизнь каждого третьего жителя планеты.

Как сообщает сайт medpulse.ru, ученые выяснили, что рак появился после Великой индустриальной революции. Исследователи считают, что на основании полученных данных смогут установить подлинную причину возникновения этой болезни и найти методы ее лечения.

Как заявляет профессор Розали Дэвид, в природе нет ничего, что может способствовать возникновению рака. Это болезнь - лишь побочный результат деятельности самого человека: сюда относятся и состояние экологии, и питание, и образ жизни.

Для того, чтобы проследить истоки этой болезни, ученые Розали Дэвид и Майкл Циммерман изучили его следы в нескольких сотнях мумий, которым более 3 тысяч лет. Кроме того, они подробно изучили медицинские трактаты того времени.

Ученые восстановили ткани, исследовали их под микроскопом и в результате нашли лишь 5 опухолей, большая часть из которых были доброкачественными.

Фото: Фокус.ua

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