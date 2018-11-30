Крыса может диагностировать у человека рак легких, нюхая воздух

Диагностика рака легких стала быстрой и легкой благодаря оригинальной разработке ростовских ученых. По выдыхаемому человеком воздуху лабораторная крыса выявляет заболевание даже на ранних стадиях, сообщает pora.ru.

Уникальная биогибридная технология стала реальностью благодаря совместному проекту Фонда перспективных исследований, Ростовского НИОИ и Южного федерального университета.

Крысы обладают великолепным нюхом, они как «макросоматики» стали «сенсорами» разработанного аппаратного комплекса. Животные, которым предварительно имплантировали специальные микроэлектроды, способны улавливать в воздухе мельчайшие частицы. А далее происходит фиксация биоритмов, которые образуются в результате влияния на обонятельные рецепторы маркеров онкозаболеваний в воздухе, выдыхаемом человеком. Затем биоритмы расшифровываются с помощью искусственной нейронной сети.

Обследование пациента занимает всего 2-5 минут. Важно, что риск онкозаболевания устанавливается с высокой точностью и на ранних стадиях, когда человека после проведенной операции можно спасти.

Разработчики недорогого диагностического аппаратного комплекса предназначают его для практикующих врачей с целью охвата для обследования большого количества населения.

Такой способ выявления рака станет доступным в самой маленькой сельской амбулатории. От пациента потребуется лишь подышать в специальный пакет, после чего «содержимое» доставят к аппаратному комплексу для подтверждения опасного заболевания.

Известно, что в настоящее время выявление рака легких зачастую происходит случайно, а современная диагностика верна всего в 5% случаев.

Новая технология увеличит эти шансы пока в 10 раз, и показатель со временем дойдет до 80%, как заверяют изобретатели.

Фото: Зоовет

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