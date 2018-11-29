Пивные в жилых домах: стоит ли закрывать

Общественная организация "Трезвая Россия" предложила закрыть пивные точки, расположенные в жилых домах. У данного предложения есть как противники, так и сторонники.

Среди доводов "за" - это доступность, которая только усиливает проблему.

Как заявляет директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков, что для людей с алкогольной зависимостью наличие в шаговой доступности алкогольных магазинов, только лишний раз подталкивает их приобрести алкоголь.

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки ", О.Зыков предлагает создать отдельные магазины по продажам алкоголя, при чем в них должны действовать строгие возрастные ограничения. Витрины таких магазинов не должны быть открытыми для несовершеннолетних.

Председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова не согласна с данной инициативой. Она считает, что среди магазинов алкогольной продукции есть те, которые не имеют никаких нарушений в торговле.

Она предложила на законодательном уровне закрепить требования к магазинам по продаже алкогольной продукции и строго следить за их соблюдением.

По словам Е.Цветковой, многие малые пивоварни могут реализовывать свою продукцию только через пивные точки, а не через сетевые магазины.

Также нужно учитывать, что в этих магазинах работают люди, и при закрытии магазина они остаются без работы. Для регионов это довольно прибыльный вид бизнеса, так как приносит в бюджет сотни миллионов рублей в виде налогов.

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