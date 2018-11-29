В Индии вспыхнула эпидемия лихорадки Зика

На сайте Роспотребнадзора появилась информация о вспышке эпидемии лихорадки Зика в Индии, в связи с чем россиянам, которые планируют поездку в эту страну, рекомендуют это учитывать.
Как сообщает сайт medpulse.ru, лихорадка охватила шесть районов в штате Мадхья-Прадеш.
Заболело 127 человек, среди них есть беременные женщины. Департамент здравоохранения и благополучия семьи в штате Мадхья-Прадеш сообщает, что заболевших гораздо больше, более пяти тысяч.
Лихорадка Зика - острая инфекция обезьян, но люди тоже могут ею заразиться.
Под угрозой находятся беременные женщины, так как вирус опасен для плода.
Для заболевания характерны такие симптомы как: сыпь, повышенная утомляемость, головная боль, боль в суставах, лихорадка, отек суставов. Окончательным подтверждением диагноза являются клинические анализы. Специальных лекарственных препаратов, споосбных поомчь человеку справиться с симптомами этой болезни, нет.
Случаи заболеваний эти вирусом были зарегистрированы в 86 странах. РФ в это число не входит.
Фото: TourDom
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