Новогодние скидки в столичных новостройках варьируются от 7% до 20%

Стартовали новогодние скидки в столичных новостройках. Их размеры варьируются от 7% до 15%, а иногда достигают и 20% на ограниченное число квартир, отмечают эксперты РБК.



Помимо сезонных скидок или акций девелоперы, как правило, предлагают покупателям дополнительные скидки практически на все лоты - за 100%-ную оплату, за быстрый выход на сделку, по специальным программам (семейные, ко дню рождения и т. д.). Размер в среднем составляет дополнительно около 2%.



По состоянию на ноябрь 2018 года в Московском регионе в реализации было 110 тыс. квартир и апартаментов, из них 10% (около 10 тыс.) заявлены в открытых прайс-листах со скидками.



Аналитики сайта «Недвижимость» обращают внимание на то, что в настоящее время скидки заявлены в рекламе или в прайс-листах в 90% строящихся в столице жилых комплексов. Но по факту в одних проектах более половины лотов могут предлагаться со скидкой, в других скидка может присутствовать на 1,2 лота из всего ЖК, причем к моменту визита в офис эти лоты уже могут быть реализованы.



Средний размер скидки в открытых прайс-листах по предложениям, заявленным со скидкой в Москве составляет 9%, в Новой Москве - 3%, в Подмосковье - 6%. В столице она выше за счет заявленных скидочных программ для дорогого жилья (бизнес-класс и выше), которые составляют 11%, для дешевого жилья (комфорт-класс и ниже), как и в области, в среднем 6%.

Эксперты отмечают, что впервые за последние пять лет размер скидок снизился до докризисных показателей (в 2013 году средний уровень скидки также был 5%, самый высокий - 15%). Год назад средний дисконт на новые дома в Москве и области находился на отметке 15%, самый высокий - 31%.

Фото: Метражи

Читайте также:

Поколение Y предпочитает студии с отделкой﻿﻿

Квартиру рядом с Кремлем продают за миллиард﻿

Объем ипотечных кредитов возрос на 40%﻿