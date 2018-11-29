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    • Опубликована
    • сегодня в 11:50

Путин подписал закон о введении налога для самозанятого населения в России

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, вводящий налоги для самозанятых граждан. Первое время он будет действовать в пилотном режиме и только на территории нескольких регионов страны - в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.

Как сообщает Moneytimes.ru, специальную систему налогообложения для самозанятых ввели в качестве эксперимента. Он стартует 1 января 2019 года и завершится в конце 2028 года. Условиями документа смогут воспользоваться граждане, получающие доход от своей деятельности, но не имеющие работодателя. Также речь идет о категориях лиц, не привлекающих наемных сотрудников по трудовым договорам.

Первыми испробовать новый режим налогообложения смогут физические лица и ИП в Москве и Московской области, Татарстане и Калужской области. В том числе, это относится к тем, кто работает через интернет. При этом законом устанавливается, что доходы самозанятого лица не должны превышать 2,4 миллионов рублей в год или 200 тысяч рублей в месяц.

Размер налога для тех, кто продает товары или услуги физическим лицам составит 4%, компаниям - 6%.

Фото: Алтайская правда

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