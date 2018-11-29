Американские исследователи: какие продукты могут остановить рак на ранней стадии

Американские исследователи установили, что главную роль в развитии болезни играет белок BRD9. Они выяснили, что на него можно оказать воздействие. Вследствие чего можно блокировать рост синовиальной саркомы - злокачественной опухоли мягких тканей, которая может появиться в любой части тела, включая мозг и сердце.

По словам ученых, заболевание в начале не имеет каких-либо симптомов, но затем могут появиться отеки, онемение и боль в суставе. Чтобы остановить развитие заболевания на самом раннем этапе, но воздействовать на белок BRD9.

Эту гипотезу удалось доказать с помощью опыта на мышах.

Как сообщает сайт medpulse.ru, автор исследования, Джерард Бриен рассказал, что удалось выделить белок BRD9 в качестве первой действующей терапевтической мишени для синовиальной саркомы, которая связана как биохимически, так и функционально с SS18-SS (слитый белок, стимулирующий развитие онкологии).

Исследователи из института Фрэнсиса Крика в Лондоне рекомендуют употреблять в пищу обычную капусту, кале и брокколи. В процессе употребления этих продуктов образуются соединения, способные защитить от возникновения заболевания.

Не менее полезными продуктами для предотвращения некоторых видов рака являются чеснок, помидоры, ягоды, грибы, петрушка.

Фото: МедАльтернатива.инфо

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