Диабет и болезни сердца распознаются методом подсвечивания кожи

Флуоресцентный свет, направленный на кожу человека, помогает врачам увидеть содержание в организме определенных белков. Такая методика была впервые применена голландскими учеными, когда они выявили, что люди с повышенным уровнем некоторых белков чаще других заболевают сахарным диабетом и заболеваниями сердца. А также этим людям уготована преждевременная смерть, сообщает pora.ru.

Белки - конечные продукты гликирования (AGEs) - связаны с патологиями в организме человека: высокими артериальным давлением и уровнем сахара в крови, жесткостью артерий. AGEs легко определяются из-за способности отражать флуоресцентный свет.



Исследователи зафиксировали предварительные показатели AGEs у 73 тыс. здоровых людей в ходе первого эксперимента. Для этого четырехсантиметровый участок кожи подсвечивали флуоресцентным светом, применив специальное устройство. Ученые измеряли содержание AGEs по длине отраженной волны.

Наблюдение за всеми испытуемыми продолжалось. Испытуемые ставили экспертов в известность, если заболевали диабетом или сердечными недугами. Также регистрировались случаи смерти.



По завершении четырех лет исследований ученые подвели итоги: у 1 056 человек развился диабет второго типа, у 1 258 - различные патологии сердца, а 928 испытуемых умерли. Это оказались те люди, у кого был зарегистрирован высокий уровень AGEs.

Фото: Age Factor

Читайте также:

Ученые вывели светящегося кота

Магический плод превращает кислое в сладкое

Ученые работают над созданием нанорастений

Ученые доказали: голод лечит диабет без лекарств

Сахарный диабет. Пофигизм - минус восемь лет жизни