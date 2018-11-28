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    • Опубликована
    • сегодня в 18:13

Инцидент в Керченском проливе заставил украинцев искать недвижимость за границей

В конце ноября резко увеличилось число граждан Незалежной, рассматривающих варианты покупки и аренды недвижимости за рубежом, информирует портал Prian.ru. По сравнению с обычными показателями был отмечен двукратный рост обращений. Как правило украинцы интересовались недвижимостью в Болгарии, Испании, ОАЭ и на Кипре.

По словам главного редактора Prian.ru Филиппа Березина, такое поведение нельзя назвать неожиданным. Очень часто геополитика или заметные экономические потрясения влияют на интерес потенциальных покупателей. Например, во время волнений в Греции три года назад краткосрочно - примерно на месяц - в два с лишним раза вырос спрос на эту страну.

Напомним, в понедельник, 26 ноября, после инцидента в Керченском проливе, на Украине было объявлено о введении военного положения в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях и внутренних морских водах и внутренних морских водах. Особый правовой режим будет действовать с 28 ноября по 28 декабря.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу и были задержаны. После инцидента ФСБ России возбудила уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Фото: Украина

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