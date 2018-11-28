С начала 2018 года в бюджет Дагестана поступило свыше 21 млрд рублей

За 11 месяцев текущего года консолидированный бюджет Республики Дагестан пополнился 21,4 миллиардом рублей налоговых доходов. К сравнению, в прошлом году показатель был на 2,1 миллиарда меньше.
По словам руководителя УФНС России по РД Газинура Апсалямова, сейчас прогнозы по всем бюджетам и внебюджетным фондам перевыполнены на сумму более 800 миллионов рублей. Из этих средств около 15.5 миллиардов рублей поступило в бюджет республики, шесть миллионов - в бюджеты городов и сел, сообщает Moneytimes.ru.
За этот год общий доход дагестанского бюджета превысит 100 миллиардов рублей. Если сравнивать с первым чтением - доходы выросли на пять миллиардов рублей. Общая сумму расходов, как предусмотрели власти республики, составит 99,7 миллиардов рублей. Бюджетный профицит - почти 773 миллиона рублей.
Фото: Тульские новости
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