В Гордеевском районе Брянской области ввели в эксплуатацию новую водонапорную башню

27 ноября в поселке Мирный Гордеевского района Брянской области запустили новую водонапорную башню в рамках реализации подпрограммы "Чистая вода".

Долго время жители поселка жаловались на то, что в квартирах слабый напор воды, а в летний период вода вообще не поступает на верхние этажи. С целью решения данной проблемы власти города приняли решение о строительстве новой водонапорной башни.



Владимир Филиппов, начальник инспекции Гостехнадзора Брянской области и губернатор области Александр Богомаз совместно с правительством региона и депутатским корпусом работают над тем, что жители всех населенных пунктов получали чистую питьевую воду.

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки ", большую роль в этом вопросе играет региональная программа "Чистая вода", которая входит в состав государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области". Благодаря этой программе уже удалось провести работы в селе Гордеева и селе Творишино, в результате которых удалось реконструироваться сети водоснабжения.

Людмила Убогова, глава администрации район заявила, что действующая башня эксплуатируется уже 60 лет и давно нуждалась в реконструкции.

После ввода в эксплуатацию новой водонапорной башни емкостью 50 м³ в Мирный пришло качественное водоснабжение.

Жители поселка отмечают, что проблема подачи и качества воды на данный момент решена.

Фото: Bryansktoday.ru

Читайте также:

Россиян ждет двухэтапное повышение тарифов за услуги ЖКХ в 2019



Пора сливать! Как сэкономить на сливе воды из...

Расселение жителей ветхого и аварийного жилья завершат в 2026 году

