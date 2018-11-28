В Гордеевском районе Брянской области ввели в эксплуатацию новую водонапорную башню

27 ноября в поселке Мирный Гордеевского района Брянской области запустили новую водонапорную башню в рамках реализации подпрограммы "Чистая вода".
Долго время жители поселка жаловались на то, что в квартирах слабый напор воды, а в летний период вода вообще не поступает на верхние этажи. С целью решения данной проблемы власти города приняли решение о строительстве новой водонапорной башни.
Владимир Филиппов, начальник инспекции Гостехнадзора Брянской области и губернатор области Александр Богомаз совместно с правительством региона и депутатским корпусом работают над тем, что жители всех населенных пунктов получали чистую питьевую воду.
Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки ", большую роль в этом вопросе играет региональная программа "Чистая вода", которая входит в состав государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области". Благодаря этой программе уже удалось провести работы в селе Гордеева и селе Творишино, в результате которых удалось реконструироваться сети водоснабжения.
Людмила Убогова, глава администрации район заявила, что действующая башня эксплуатируется уже 60 лет и давно нуждалась в реконструкции.
После ввода в эксплуатацию новой водонапорной башни емкостью 50 м³ в Мирный пришло качественное водоснабжение.
Жители поселка отмечают, что проблема подачи и качества воды на данный момент решена.
Фото: Bryansktoday.ru
Читайте также:
Россиян ждет двухэтапное повышение тарифов за услуги ЖКХ в 2019
Пора сливать! Как сэкономить на сливе воды из...
Расселение жителей ветхого и аварийного жилья завершат в 2026 году
Кот-рыбак насмешил интернет-пользователей
В интернете появился ролик китайского рыбака, который снял охоту рыжего кота на рыбу, вмерзшую в лед, пишет «Poplawok».
Франция введет налог для ICO-проектов в 2019 году
В Франции недавно на законодательном уровне было утверждено регулирование первичных предложений монет (ICO), а сегодня в стране задумались над введением налогообложения этой сферы.
Грибы -"светильники" помогут обнаружить рак
Теперь следить за перемещением раковых клеток станет намного проще. С этой целью эти клетки будут помечать специальными светящимися "маячками", выделенными из грибов.
В Китае родились первые генетически модифицированные близнецы
В Китае в этом месяце появились на свет первые генетически модифицированные девочки-близнецы.