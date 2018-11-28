Грибы -"светильники" помогут обнаружить рак

Теперь следить за перемещением раковых клеток станет намного проще. С этой целью эти клетки будут помечать специальными светящимися "маячками", выделенными из грибов.

Как заявляют специалисты Российского научного фонда, светлячками называются ферменты, которые содержатся в некоторых живых организмах, обитающих в природе, таких как: медуза, черви, светлячки и даже грибы. Эти организмы обладают способностью светиться в темноте.

Ученые раскрыли секрет работы механизма свечения. Исследователям удалось выяснить, как "работает" механизм свечения. Специалисты объясняют, что свечение обеспечивается четырьмя ферментами, один из которых - люциферин, был расшифрован еще несколько лет назад.

Механизм свечения грибов оказался довольно простым. Сотрудник, лаборатории химии метаболических путей ИБХ РАН, Алексей Котлобай, механизм свечения напоминает обычные пути обмена веществ живых организмов.

Как сообщает сайт medpulse.ru, в грибах были найдены компоненты, которые необходимы для создания своеобразного генетического модуля, обеспечивающего биолюминесценцию. Благодаря возможности переносить его из генома в другой, любой организм можно сделать светящимся. Ранее это было сделать невозможно.

Это факт удалось доказать, когда данный модуль "вставили" в дрожжи, и они начали светиться.

В повседневной жизни результаты этого открытия применить не получиться, но в медицинских целях с помощью светящихся ферментов можно будет отслеживать передвижение раковых клеток. Кроме того, светящиеся ферменты помогут наглядно проследить процесс доставки лекарств в нужную область в организме человека.

Фото: GoldVoice.club

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