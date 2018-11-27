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    • Опубликована
    • вчера в 23:55

В Челябинске продается квартира стоимостью почти 1 млн долларов

В Челябинске выставлена на продажу квартира, стоимость которой составляет 60 млн рублей. Объект находится на третьем этаже в доме на улице Кирова.

В квартире пять комнат: гостиная, кабинет, детская, будуар, спальня, кухня-столовая, три гардеробные, прачечная. Есть два балкона, в доме есть лифт.

Площадь квартиры 272 кв.м. Дом находится в самом центре города. Эта квартира - один их самых дорогих объектов в Челябинске.

Портал N1.RU проводил опрос среди жителей, чтобы выяснить, где предпочитают жить челябинцы. 66% опрошенных сказали, что хотели бы жить рядом с парком или сквером, 17% - рядом с набережной, 11% выбрали бы проживание вблизи торговых центров.

Самыми непривлекательными местами среди ключевых объектов городской инфраструктуры были названы театры и кинотеатры, а также стадион , - отметили аналитики.

Фото: Новости Челябинска

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