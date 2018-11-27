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    • Опубликована
    • вчера в 23:47

В Китае родились первые генетически модифицированные близнецы

Как сообщает сайт medpulse.ru, в Китае родились первые генетически модифицированные девочки-близнецы.

Это исследование пока еще не описано в научной статье, но ученого Хэ Цзянькуй уже раскритиковали за то, что он проводил эксперименты на людях.

Ученый внес мутации в гены эмбрионов человека в рамках лечения бесплодия у семи пар, которые хотели завести ребенка. В результате ему удалось добиться одной беременности: появившиеся на свет дети несут ДНК, которая способствует развитию устойчивости против ВИЧ.

Российский генетик, Валерий Ильинский, сотрудник Института общей генетики РАН, заявил, что подобные эксперименты имеют очень много рисков и проводить их нельзя. В.Ильинский рассказал, что такие эксперименты проводились и в России, и за рубежом. Однако, вред данных процедур выше, чем польза, по этой причине такие эксперименты не одобряются.

Фото: Развлекательный портал dosug.md

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