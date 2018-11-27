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    • Опубликована
    • сегодня в 18:36

Каждый год в столичном мегаполисе продают более 20 квартир дороже $ 5 млн

Объём продаж в самом верхнем ценовом сегменте элитной жилой недвижимости столичного мегаполиса остаётся стабильным. С 2016 года количество сделок с объектами от 900 тыс. рублей за 1 кв. м составляет порядка 80 в год, говорится в исследовании компании Kalinka Group.

Только в третьем квартале 2018 года были заключены 25 таких сделок. С января этот показатель растёт, хотя всё ещё уступает результатам второго квартала рекордного прошлого года (31 сделка).

Общий объём продаж в высшей ценовой категории в третьем квартале 2018 составил 5 067 кв.м. Однако заметно уступает рекордным показателям первого квартала 2016 года -5 957 кв.м.

Объёмы продаж в денежном выражении с начала текущего года практически удвоились (в третьем квартале 2018 - 6,49 млрд рублей, в первых двух кварталах - 4,41 млрд и 4,46 млрд рублей соответственно). Тем не менее остаются ниже, чем во втором-третьем кварталах 2017 года (6,73 млрд и 6,76 млрд рублей соответственно). Самый высокий результат за последние три года был отмечен в первом квартале 2016-го - 7,93 млрд рублей.

Как сообщал сайт «Недвижимость», подавляющее большинство сделок проходило в пределах до 5 млн долларов. Количество сделок выше этой ценовой категории достигает порядка 20 в год.

По словам председателя совета директоров Kalinka Group Екатерины Румянцевой, даже в самых дорогих проектах на первичном рынке бюджеты 70% сделок чаще всего не превышают 300 млн рублей, а площадь лотов - 250-300 кв. м. Выше цена у уникальных предложений, например, пентхаусов.

Фото: RealEstate.ru

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