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    • Опубликована
    • сегодня в 17:55

Кот-рыбак насмешил интернет-пользователей

В интернете появился ролик китайского рыбака, который снял охоту рыжего кота на рыбу, вмерзшую в лед, пишет «Poplawok».

Кот на кадрах ролика не догадывается, что рыба лежит не на поверхности льда. Он осторожно ее обнюхал, потом осторожно потрогал лед лапой, наконец, стал с ней играть, как с пойманной мышью. Он подпрыгивал, разъезжался на льду, кувыркался и терся мордой об лед, потом снова щупал рыбу лапой и все начинал сначала.

Никто так и не узнал, чем завершилась эта забавная рыбалка. Маленький «фильм» заканчивается тем, что кот оставил рыбу в покое и с надеждой посмотрел на своего хозяина с камерой. Но этого хватило, чтобы позабавить интернет-публику.

По подсчетам одного издания, за несколько дней ролик посмотрели около миллиона человек, около 50 тысяч поставили лайки и около 20 тысяч разместили ролик у себя в Твитере.

Фото: news.tut.by

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