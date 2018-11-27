Кот-рыбак насмешил интернет-пользователей

В интернете появился ролик китайского рыбака, который снял охоту рыжего кота на рыбу, вмерзшую в лед, пишет «Poplawok».
Кот на кадрах ролика не догадывается, что рыба лежит не на поверхности льда. Он осторожно ее обнюхал, потом осторожно потрогал лед лапой, наконец, стал с ней играть, как с пойманной мышью. Он подпрыгивал, разъезжался на льду, кувыркался и терся мордой об лед, потом снова щупал рыбу лапой и все начинал сначала.
Никто так и не узнал, чем завершилась эта забавная рыбалка. Маленький «фильм» заканчивается тем, что кот оставил рыбу в покое и с надеждой посмотрел на своего хозяина с камерой. Но этого хватило, чтобы позабавить интернет-публику.
По подсчетам одного издания, за несколько дней ролик посмотрели около миллиона человек, около 50 тысяч поставили лайки и около 20 тысяч разместили ролик у себя в Твитере.
Фото: news.tut.by
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