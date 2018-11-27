Уникальный детский сад со стеклянной башней построят на территории завода имени Лихачева

Детский сад со стеклянной башней построят на юге Москвы на территории завода имени Лихачева (ЗИЛ). Объект появится в составе жилого комплекса «ЗИЛАРТ», информирует пресс-служба Москомстройинвеста.
Здание будет соответствовать требованиям европейского стандарта в области безопасности и экологии EcoMaterial. Его главной архитектурной особенностью детского сада станет стеклянная башня с часами, отметил глав ведомства Константин Тимофеев.
Дошкольное учреждение рассчитано на 300 мест. После сдачи объекта застройщик намерен передать детский сад на баланс города.
Помимо этого, в ходе возведение жилого комплекса будут построены общеобразовательная школа на 825 мест и дошкольные учреждения на 1510 мест. 845 мест будут также переданы городу.
Как сообщал сайт «Недвижимость, строительство многофункционального комплекса «ЗИЛАРТ» по адресу: улица Автозаводская, 23, осуществляется на месте реорганизуемой промышленной территории ОАМО «Завод имени И. А. Лихачева» (АМО ЗИЛ).
Фото: Строительство.RU
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