Американские исследователи установили взаимосвязь между астмой и ожирением

Американские ученые сообщили, что ожирение влияет на развитие у детей астмы и других аутоиммунных заболеваний, которые стали встречаться у каждого третьего ребенка ясельного или школьного возраста.
По словам Терри Финкель, детского педиатра госпиталя Немура в Орландо, астма - одно из часто встречающихся детских заболеваний. Для того, чтобы защитить будущее поколение от астмы, нужно решить проблему ожирения.
Как сообщает сайт medpulse.ru, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, астма диагностируется у 300 миллионов человека, с каждым десятилетием это число возрастает в 1,5 раза.
Астма представляет собой хроническое воспаление органов дыхания, которое вызывает приступы удушья, причиной которых является нарушение работы клеток иммунной системы. Из-за этих нарушений в дыхательных проходах возникают воспаления и они сужаются.
Ученые считают, что причины сбоев в функционировании иммунных клеток могут быть самыми разными. Среди них недостаточный контакт людей с микробами и грибками, которые "обучают" иммунитет сигналам "свой-чужой", а также из-за развития хронических воспалений, связанных с ожирением, и различных нарушений в обмене веществ и работе сигнальных молекул.
Ученые поставили себе задачу провести исследование с целью установить, существует ли взаимосвязь между лишним и астмой. Для этого исследователи проанализировали данные всех исследований, которе проводились в США среди детей ясельного и школьного возраста за последние 8 лет.
В исследовании приняли участие более 500 тысяч детей в возрасте от 2 до 17 лет.
Из них у 41 тыс. была астма, а у 100 тыс. - лишний вес. Сравнив участников обеих групп, исследователи обнаружили закономерность.
Ученые установили, что каждый третий ребенок с астмой имел лишний вес. Поэтому общее число детей, страдающих астмой, увеличилось на 5-6% только из-за наличия лишнего веса.
Исследователи уверены: решение проблемы ожирения у детей поможет защитить их в будущем от других заболеваний, таких как гипертония, диабет и т.д.
Фото: Svopi
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