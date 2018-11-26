Китайские исследователи разработали линзы с шипами для лечения болезней глаз

Китайские исследователи создали уникальные линзы с маленькими шипами. Эти линзы способны произвести революцию в лечении болезней глаз.

Для чего на линзах шипы?

Известно, что глаза - наиболее уязвимы орган человека, именно поэтому у глаз несколько защитных оболочек, которые на дают инородным телам попасть внутрь. Кроме того, слои мешают каплям проникнуть внутрь глаза.

Как сообщает сайт medpulse.ru, китайские специалисты нашли решение данной проблемы с помощью новых линз с шипами. В шипах находится лекарство, и когда они проникают через роговицу глаза и растворяются, что лекарство попадает внутрь.

Это болезненная процедура?

Эксперименты, проведенные на мышах, показали, что процедура не доставляет никакого дискомфорта.

Как их будут использовать?

По словам ученых, для применения этих линз достаточно "лёгкого и кратковременного нажатия большим пальцем", после чего линза плотно прилипает к роговице глаза. За несколько секунд вода растворяет шипы и линзы можно вытащить. На этом этапе в глаз поступает основная доза лекарства.

Материал, из которого изготовлены шипы, растворяется несколько дней, благодаря чему обеспечивается доставка лекарства всяких усилий со стороны.

По словам авторов исследования, процедура так же проста и комфортна, как ношение обычных контактных линз. Её можно проводить дома и безо всяких специальных навыков.

Когда такие линзы появятся в аптеках?

Линзы с шипами только проходят испытания на животных. До того, как линзы поступят на рынок, они должны доказать свою безопасность и на людях. Весь процесс может занять несколько лет, поэтому в ближайшее время вряд ли можно будет увидеть контактные линзы с шипами на прилавках аптек или супермаркетов.

Фото: Proglaza.ru

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