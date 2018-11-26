Николай Говорин: каким гражданам не будут оплачивать больничные листы

Согласно поступившей информации, Н.Говорин, заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья, руководитель Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения предложил не оплачивать больничные листы гражданам, которые нарушают рекомендации врача.
По словам Н.Говорина, данная информация не совсем корректна. Он заявил, что сейчас идут дебаты по поводу ответственности граждан за свое здоровье, но никаких законодательных инициатив, связанных с этим, не разрабатывается.
Н.Говорин подчеркнул, что вопрос ответственного подхода граждан к состоянию своего здоровья, очень актуален. Также он признает, что действующая система здравоохранения нуждается в коррективах.
Как сообщает сайт medpulse.ru, по этой причине изменены правила диспансеризации населения, совершенствуется система ранней диагностики заболеваний.
Как отмечает Н.Головин, граждане должны понимать, что состояние их здоровья зависит от них: от их образа жизни, наличия вредных привычек и других факторов.
В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, когда врач рекомендует пациенту бросить курить в связи с высоким риском развития заболевания легких или перестать употреблять алкоголь, чтобы предотвратить инсульт, а пациент не меняет свой образ жизни и не отказывается от вредных привычек, что и становится причиной более серьезных заболеваний.
То есть такой подход некоторых граждан к своему здоровью приводит к большим затратам со стороны государства на их лечение, хотя их можно было предотвратить. При этом, ответственность с государства не снимается, так как укрепление здоровья населения страны - приоритетная задача в функционировании всей системы здравоохранения нашей страны.
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