Лучеперые рыбы научат лечить инфаркты

Ученые Оксфордского университета выяснили, что у лучеперых рыб Astyanax Mexicanus активны гены, которые могут восстанавливать сердце после инфаркта, пишет «Poplawok».
Как выяснилось, речные виды Astyanax Mexicanus способны регенерировать поврежденную сердечную ткань, после чего на живом насосе не остается никаких рубцов. Эта их удивительная способность связана с геном lrrc10 и мембранным белком кавеолином.
Ген lrrc10 и кавеолин есть не только у рыб, но и у человека, ученые думают теперь над тем, как их задействовать в терапии сердечников.
Фото: FoodandHealth
Читайте также:
Российский колхоз попал в книгу «Рекордов Гиннеса»
В океане бесследно исчез Есанбеханакитакойима
Компания PowerVision сделала беспилотник для рыбаков
Франция введет налог для ICO-проектов в 2019 году
В Франции недавно на законодательном уровне было утверждено регулирование первичных предложений монет (ICO), а сегодня в стране задумались над введением налогообложения этой сферы.
В Аргентине обнаружили вращающийся остров
Недалеко от реки Парма В Аргентине нашли идеально круглое озеро, в котором находится идеально круглый остров, пишет «Poplawok».
Николай Говорин: каким гражданам не будут оплачивать больничные листы
Николай Говорин: каким гражданам не будут оплачивать больничные листы
Рыбные гены помогут восстановить сердце после инфаркта
Ученые из Оксфордского университета в процессе изучения вопроса восстановления ткани сердца после инфаркта, обратили внимание на лучеперых рыб Astyanax Mexicanus.