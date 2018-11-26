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    • Опубликована
    • сегодня в 17:37

Лучеперые рыбы научат лечить инфаркты

Ученые Оксфордского университета выяснили, что у лучеперых рыб Astyanax Mexicanus активны гены, которые могут восстанавливать сердце после инфаркта, пишет «Poplawok».

Как выяснилось, речные виды Astyanax Mexicanus способны регенерировать поврежденную сердечную ткань, после чего на живом насосе не остается никаких рубцов. Эта их удивительная способность связана с геном lrrc10 и мембранным белком кавеолином.

Ген lrrc10 и кавеолин есть не только у рыб, но и у человека, ученые думают теперь над тем, как их задействовать в терапии сердечников.

Фото: FoodandHealth

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