Со следующего года Ростовская область примет участие в нацпроекте "Безопасные и качественные автодороги"

Как хороший хозяин при строительстве дома в первую очередь заботится о надежном фундаменте и крепкой крыше, так и в любом регионе основой всех основ считаются хорошие дороги.
В частности, в Ростовской области поддержанию последних в надлежащем виде уделяют серьезное внимание. Как и в прошлом, так и в нынешнем году область принимает активное участие в федеральном проекте "Безопасные и качественные дороги".
И, как сообщает "Правда.Ру", у работы уже есть серьезные результаты.
"В 2018 году на реализацию проекта было направлено 1,6 миллиарда рублей. За счет этого отремонтировано 85 дорожных объектов общей протяженностью 146 километров. В результате доля дорог в нормативном состоянии выросла в Ростовской агломерации с 56 процентов до 65 процентов", — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
До конца же текущего года отремонтированы будут более 200 километров дорог, включая федеральные трассы, что в Ростовской агломерации в соответствии с расчетами должно уменьшить число дорожно-транспортных происшествий с 53 до трех.
Если сделать экскурс в прошлый год, тогда в области доведены до ума были 155 километров дорожного полотна или, иначе, — 103 объекта региональной и муниципальной собственности. Понятно, что тогда важно было, прежде всего, привести в порядок дороги в Ростове-на-Дону, так как там, как и по всей стране, готовились к ЧМ-2018.
В 2019-м решение вопроса поддержания дорог в Ростовской области в должном состоянии перейдет на новый уровень. Бывший федеральным проект, посвященный безопасности на дорогах, становится национальным. На его реализацию дается срок до 2024 года.
"В 2019-м планируем направить в рамках проекта "Безопасные и качественные автодороги" 3,3 миллиарда рублей", — отметил донской губернатор.
Воплощаться проект будет в Ростовской (где проживает 60 процентов населения области), Таганрогской и Шахтинской агломерациях.
Успешной в своем претворении в жизнь программа будет считаться, если в данных агломерациях доля приведенных в должное состояние дорог достигнет 85 процентов.
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