Рыбные гены помогут восстановить сердце после инфаркта

Ученые из Оксфордского университета в процессе изучения вопроса восстановления ткани сердца после инфаркта, обратили внимание на лучеперых рыб Astyanax Mexicanus.

Выяснилось, что у этих рыб есть активные гены, способствующие регенерации сердечной мышцы после повреждений.

У людей, перенесших инфаркт, мышечная ткань замещается соединительной, в результате чего появляется рубец, который не может нормально выполнять функции сердечной мышцы.

Как сообщает сайт medpulse.ru, американские ученые выяснили, что речные виды лучеперых рыб Astyanax Mexicanus имеют способность восстанавливать сердечную ткань, которая была разорвана.

Доказано, что способность ткани сердца вновь восстанавливаться определяется двумя рыбными генами - lrrc10 и кавеолином. Кроме того, ученые провели опыты с рыбами данио-рерио, обладающими геном Irrc10.

Выяснилось, что и у них заветный рыбный ген включал способность восстанавливать ткани сердца. После того, как ученые деактивировали этот ген, рыбы утратили эту функцию.

Ученые полагают, что это результаты этого открытия можно будет использовать в лечение пациентов после инфаркта. Ученые продолжают исследовать гены рыб и людей.

Фото: МедикФорум

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