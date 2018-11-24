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    • Опубликована
    • сегодня в 13:19

Полуразрушенный дом на греческом острове дополнили пиксельной инсталляцией

Художники Томас Грансауер и Томислав Топиц из студии Quintessenz в Германии использовали полуразрушенный дом в деревне Кагкатика на острове Паксос как смотровую площадку для создания необыкновенной инсталляции.

На прозрачных лесках развесили куски тонкой ткани прямоугольной формы, окрашенные в 120 оттенков цветов.

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки ", инсталляция очень объемная, а благодаря игре света и ветра фигуры на тканях становятся эфемерными, как цифровая проекция.

По словам авторов проекта, этот проект - мост между аналоговым и цифровым миром. Контраст между инсталляцией и ее фоном еще больше усиливает впечатление.

Данный проект был создан в рамках фестиваля уличного искусства P-CAP на Паксосе.

Фото: Fashion-int.ru

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