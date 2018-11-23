В квартире в Волгограде на голову жильцов обрушился потолок

В среду 21 ноября в одной из квартир Волгограда, расположенной по адресу Бахтурова, 21 в Красноармейском районе, рухнул потолок.
В результате происшествия никто не пострадал. Жильцы дома сообщили что ранее обращались в управляющую компанию "ВСК" и просили починить старую кровлю.
Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки ", крышу обследовали инспекторы Госжилнадзора и вынесли решение обязать коммунальщиков устранить дефекты в крыше.
Однако, управляющая компания никак не отреагировала на предписание Госжилнадзора.
Поэтому в результате прорыва трубопровода, который проходил по чердаку, перекрытия набухли и произошло обрушение потолка в квартире верхнего этажа.
Инспекторы Госжилнадзора опять выехали на место. В итоге управляющую компанию снова будут заставлять починить кровлю. Кроме того, задокументированы все нарушение для того, чтобы жители могли получить компенсацию ущерба через суд, если УК добровольно не захочет рассчитаться с собственниками квартиры.
Фото: Волгоград NEWS
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