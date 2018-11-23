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    • Опубликована
    • сегодня в 17:11

В квартире в Волгограде на голову жильцов обрушился потолок

В среду 21 ноября в одной из квартир Волгограда, расположенной по адресу Бахтурова, 21 в Красноармейском районе, рухнул потолок.

В результате происшествия никто не пострадал. Жильцы дома сообщили что ранее обращались в управляющую компанию "ВСК" и просили починить старую кровлю.

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки ", крышу обследовали инспекторы Госжилнадзора и вынесли решение обязать коммунальщиков устранить дефекты в крыше.

Однако, управляющая компания никак не отреагировала на предписание Госжилнадзора.

Поэтому в результате прорыва трубопровода, который проходил по чердаку, перекрытия набухли и произошло обрушение потолка в квартире верхнего этажа.

Инспекторы Госжилнадзора опять выехали на место. В итоге управляющую компанию снова будут заставлять починить кровлю. Кроме того, задокументированы все нарушение для того, чтобы жители могли получить компенсацию ущерба через суд, если УК добровольно не захочет рассчитаться с собственниками квартиры.

Фото: Волгоград NEWS

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