На Тенерифе шторм обламывает балконы домов

У острова Тенерифе в Испании разбушевался страшный шторм, который обламывает балконы до третьего этажа в домах, расположенных близко к берегу.

Как рассказывает «Poplawok», власти, опасаясь больших неприятностей, уже эвакуировали тридцать девять человек из города Гарачико и 65 - из Такоронте.

Из-за аномального шторма особенно сильно пострадали кафе и рестораны, расположенные на первых этажах с видом на море. Среди людей жертв нет.

Фото: Інформатор

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