Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.11.2018 : 65,9485
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.11.2018 : 75,1483

Происшествия

  1. Главная
  2. Происшествия
http://img.newsinfo.ru/article/2/2/8/8228.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 16:28

На Тенерифе шторм обламывает балконы домов

У острова Тенерифе в Испании разбушевался страшный шторм, который обламывает балконы до третьего этажа в домах, расположенных близко к берегу.

Как рассказывает «Poplawok», власти, опасаясь больших неприятностей, уже эвакуировали тридцать девять человек из города Гарачико и 65 - из Такоронте.

Из-за аномального шторма особенно сильно пострадали кафе и рестораны, расположенные на первых этажах с видом на море. Среди людей жертв нет.

Фото: Інформатор

Читайте также:

В штате Нью-Джерси кто-то поет под водой

На Марсе нашли озера, но рыбы там нет

Российский колхоз попал в книгу «Рекордов Гиннеса»

Килька в томатном соусе не угодила «Роскачеству»

Мир

Image

Франция введет налог для ICO-проектов в 2019 году

В Франции недавно на законодательном уровне было утверждено регулирование первичных предложений монет (ICO), а сегодня в стране задумались над введением налогообложения этой сферы.

Читать полностью
Image

В Аргентине обнаружили вращающийся остров

Недалеко от реки Парма В Аргентине нашли идеально круглое озеро, в котором находится идеально круглый остров, пишет «Poplawok».

Читать полностью

Общество

Image

Американцы отправят ровер на марсианскую реку

Как сообщает NASA, новый марсоход "Марс-2020" должен совершить посадку в кратере Йезеро, где сохранилось русло марсианской реки.

Читать полностью
Image

Как мозг может "предсказывать" будущее

Исследователи из США выяснили, какие нейронные механизмы позволяют человеку совершать так называемые упреждающие действия.

Читать полностью

Новости