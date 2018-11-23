Американцы отправят ровер на марсианскую реку

Как сообщает NASA, новый марсоход "Марс-2020" должен совершить посадку в кратере Йезеро, где сохранилось русло марсианской реки, рассказывает «Poplawok».
В отличие от своего предшественника ровера Curiosity новый аппарат будет искать не воду. Ему предстоит выяснить была ли жизнь на Марсе раньше и есть ли она там сегодня.
В кратере Йезеро хорошо сохранились поймы древних марсианских рек и озер, говорят ученые. Земляне уже давно мечтали попасть в этот кратер, но до сих пор у них не было технических возможностей это сделать.
Фото: Pikabu
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