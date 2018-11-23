Как мозг может "предсказывать" будущее

Американские ученые определили, какие нейронные механизмы позволяют человеку совершать так называемые упреждающие действия - например, нажимать на педаль газа за секунду до того, как на светофоре загорится зелёный свет, или заранее выстукивать ритм песни, которая только должна начать звучать. Ученые выяснили, что у человека есть два "хронометра", благодаря которым люди обладают такой способностью.

Эксперименты показали, что мозг человека, когда собирается предсказать что-либо, делает это на основании воспоминаний об аналогичных ситуациях и использует чувство ритма.

Как сообщает сайт medpulse.ru, главную роль может сыграть любой из двух механизмов, все зависит от конкретной ситуации. Если брать пример со светофором, то тут играют роль знания о том, сколько времени проходит между желтым и зеленым сигналом, а в примере про мелодию - знание темпа, в котором она звучит.

В ходе исследования ученые показали участникам эксперимента зажигающиеся на экране квадраты разного цвета. Участникам нужно было нажать на кнопку в тот момент, когда они почувствуют, что на экране должна загореться зеленая фигура.

Перед зеленой фигурой участника эксперименты показывали белую. В эксперименте принимали участие люди с болезнью Паркинсона и люди, страдающие от дегенерации мозжечка.

Результата опыта показали, что первая группа участников лучше справлялась с задачей, когда фигуры загорались через определенное время, а вторая группа - при условии, что это происходило ритмично, но принцип, по которому ритм менялся, можно было отследить.

Ученые пришли к выводу, что за эти два механизма, с помощью которых мозг может "предсказывать" будущее отвечают разные отделы мозга.

Исследователи утверждают, что полученные данные помогут им лучше понять определенные аспекты мышления человека, а также будут полезны для лечения нейродегенеративных заболеваний.

Фото: МедикФорум

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