Опасен ли димедрол для водителя автомобиля?

Согласно новой инициативе госавтоинспекции МВД России (ГИБДД), эффект от применения некоторых лекарственных препаратов приравнивается к алкогольному и наркотическому опьянению. После того как человек выпьет такие лекарства, за руль ему садиться нельзя во избежание совершения ДТП и наказания в виде штрафа сообщает pora.ru.

В настоящее время в документ вносятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Димедролу и фенобарбиталу «грозит» попасть в список запрещенных для водителей препаратов, так как они

способны повлиять на нервную систему, обеспечивая серьезные последствия для здоровья.

Концентрация внимания человека нарушается, происходит влияние на ритмичность дыхания, что приводит к дефициту кислорода. При передозировке препаратов также возникают проблемы с сердцем или потеря сознания от учащенного сердцебиения. Сонливость и мышечные судороги возникают как побочные эффекты.

Однако врачи пока не ведают, как «вычислить» ферменты, присущие димедролу или фенобарбиталу, из компонентов крови. Неизвестно, каким образом можно обвинить водителя за употребление психотропных препаратов, ведь такие ферменты содержатся и в других лекарствах, не попавших в перечень «наказуемых».

А состояние опьянения после приема психотропных препаратов очевидно только после «лошадиных» доз, когда срабатывают указанные выше симптомы.

Фото: Новости Борисоглебска

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