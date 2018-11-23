Студия А.Лебедева разработала проект пешеходного бульвара

Дизайнеры студия Артемия Лебедева стали авторами проекта благоустройства пешеходного бульвара в ЖК "Резиденция архитекторов".
Дизайнеры разработали иллюстрацию карты Москвы, которая станет символом улицы. В таком же стиле будут сделаны приствольные и водоприемные решетки, канализационные люки. Арка квадратной формы - главный элемент бульвара.
По словам арт-директора студии Лебедева, в процессе разработки проекта бульвара были использованы простые геометрические формы и принципы симметрии.
Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки", территория бульвара поделена на зоны с разным функционалом. Здесь будут и территории для прогулок, и территории, на которых расположены магазины и кафе, а также зоны для отдыха.
Бульвар открыт для посещения для всех горожан, а для жителей ЖК "Резиденция архитекторов" планируется сделать закрытую территорию внутренних дворов комплекса.
Фото: Голоса городов
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