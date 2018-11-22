Сахар помогает в борьбе с раком

Для роста раковых клеток нужна глюкоза. Манноза, в свою очередь, может блокировать поступление углеводов в зараженные ткани. При этом этот сахар не оказывает влияния на способность нормальных клеток поглощать глюкозу.

Ученые утверждают, что раковые клетки поглощают большое количество глюкоза, что можно использовать в борьбе с раком. Основная трудность заключается в том, что этот сахар потребляют и здоровые ткани. Выявлено, что раковые тельца не могут "переварить" маннозу, благодаря чему их рост замедляется, но при этом это не влияет на нормальные клетки организма.

Как сообщает сайт medpulse.ru, исследователи провели опыт над мышами, больных раком кожи, легких или поджелудочной железы. Результат опыта показал, что манноза замедляет рост опухоли и не оказывает никаких побочных эффектов. Манноза способствует усилению эффекта от препаратов, направленных на борьбу с раком: теперь они могут уничтожать 30-50% зараженных клеток, а не 10-15% как раньше.

Исследователи изучили влияние заменителя глюкозы на такие заболевания, как лейкемия, остеосаркома, рак яичников и кишечника. Часть клеток реагировала на сахар, а другая часть продолжала развиваться и делиться. Теперь ученые хотят выяснить, почему манноза действует так избирательно и будет ли она эффективна при лечении рака у человека.

До этого британские исследователи из Лидского университета обнаружили, что в процессе рака кишечника помогает аспирин. Был проведен эксперимент, результат которого показал, что у пациентов, которые принимали аспирин, наблюдалось снижение количества предраковых полипов в кишечнике.

Фото: Развлекательный портал dosug.md

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