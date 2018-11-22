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    • Опубликована
    • сегодня в 15:40

В квартире на севере Лондона нашли две бомбы

На северо-востоке Лондона в жилом помещении были найдены две бомбы. Сейчас полиция города пытается установить, кто сделал эти взрывные устройства и с какой целью.

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки ", в Скотланд-Ярде сообщили, что расследуют дело по статье о подготовке теракта. Оба взрывных устройства были обезврежены саперами на месте. Для этого пришлось эвакуировать несколько соседних домов и оцепить квартал на восемь часов.

Эксперты изучают детали бомб. Идут поиски хозяина квартиры. Известно, что квартира пустовала, последнее время в ней делали ремонт.

Фото: Росбалт

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