Акула выпала из аквариума, напугав постояльцев отеля

В одесском отеле «Мирный курорт», который стоит на Фонтанской дороге, акула разбила стекло аквариума и выпала под ноги постояльцам, рассказывает «Poplawok».
Выпавшую из аквариума хищницу сумели оперативно поймать, перенесли в один из номеров отеля и посадили в ванну. Дальше с ней имел дело специалиста из местного дельфинария "Немо".
Он достал акулу из ванной рыболовным подсаком и посадил в пластиковый контейнер, который отвезли в океанариум дельфинария.
Акула-катран, устроившая переполох в «Мирном курорте», была не очень большой. На глаз около 80 сантиметров. Ее сородичи водятся во всех океанах планеты, могут опускаться на глубину до 2,5 тысячи метров и достигают двух метров в длину.
Фото: FISHERhook
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