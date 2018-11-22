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    • Опубликована
    • сегодня в 14:53

Акула выпала из аквариума, напугав постояльцев отеля

В одесском отеле «Мирный курорт», который стоит на Фонтанской дороге, акула разбила стекло аквариума и выпала под ноги постояльцам, рассказывает «Poplawok».

Выпавшую из аквариума хищницу сумели оперативно поймать, перенесли в один из номеров отеля и посадили в ванну. Дальше с ней имел дело специалиста из местного дельфинария "Немо".

Он достал акулу из ванной рыболовным подсаком и посадил в пластиковый контейнер, который отвезли в океанариум дельфинария.

Акула-катран, устроившая переполох в «Мирном курорте», была не очень большой. На глаз около 80 сантиметров. Ее сородичи водятся во всех океанах планеты, могут опускаться на глубину до 2,5 тысячи метров и достигают двух метров в длину.

Фото: FISHERhook

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